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Ян показал, как намерен победить Стерлинга

Ян показал, как намерен победить Стерлинга
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян на своей странице в «Твиттере» выложил видео, как намерен победить Алджэмейна Стерлинга.

«Алджо разбит», — написал россиянин и прикрепил к записи короткий ролик.

Соответствующее видео также доступно на «Чемпионате».

Напомним, схватка Петра Яна с Алджэмейном Стерлингом пройдёт на турнире UFC 259, проведение которого запланировано на 6 марта 2021 года. Это будет первая защита титула Яном. Титул он завоевал летом 2020 года, досрочно победив экс-чемпиона лиги Жозе Альдо.

Главным событием турнира UFC 259 станет встреча чемпиона промоушена в тяжёлом весе Стипе Миочича с Фрэнсисом Нганну. Кроме того, в ходе шоу состоится ещё одна титульная схватка — Аманда Нуньес подерётся с Меган Андерсон.

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