Валуев — о фрик-поединках: профессионалы смотреть не будут. И я их прекрасно понимаю

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Николай Валуев поделился мыслями о предстоящем турнире по боксу, в ходе которого выступят стронгмен Михаил Кокляев, блогер и боец ММА Артём Тарасов, пауэрлифтер Денис Вильданов и другие.
Валуев отметил, что такие бои полезны для бокса, но признал, что профессионалы не будут смотреть подобное шоу.
«Очень здорово, что решили соревноваться между собой по правилам бокса. Для спорта, которому я отдал столько лет, это даже лучше. Выбрали ведь не любой другой вид спорта, а классику — бокс.
Конечно, мнения разделились. С точки зрения бокса профессионалы и ценители такой турнир смотреть не будут, и я их прекрасно понимаю. Следить будут лишь те, кому интересны подобные бои. Если бы я не касался этого турнира, то целенаправленно смотреть не пошёл бы — не очень интересно, как один блогер побеждает другого. Если дерутся профессионалы — другое дело», — рассказал Валуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Отметим, что Николай Валуев будет комментатором турнира.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира с участием Фёдора Чудинов, Михаила Кокляева и других.
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