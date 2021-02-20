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Хабиб признался, что в бою с Гэтжи весил почти 80 кг

Хабиб признался, что в бою с Гэтжи весил почти 80 кг
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что в бою с Джастином Гэтжи он весил 80 кг.

«Не могу сказать, что это была лучшая весогонка в карьере. Но одна из лучших. С утра проснулся, сделал чётко вес. Кроме того, хорошо восстановился. Успел набрать 10 кг. На весах показал 70,3 кг, а на бой выходил с весом 79,5 кг. То есть это почти 10 кг, 9,5 кг набрал. Хорошо себя чувствовал», — сказал Хабиб в интервью на YouTube-канале «Лысый Хищник».

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.

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