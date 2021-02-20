Хабиб признался, что в бою с Гэтжи весил почти 80 кг
Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что в бою с Джастином Гэтжи он весил 80 кг.
«Не могу сказать, что это была лучшая весогонка в карьере. Но одна из лучших. С утра проснулся, сделал чётко вес. Кроме того, хорошо восстановился. Успел набрать 10 кг. На весах показал 70,3 кг, а на бой выходил с весом 79,5 кг. То есть это почти 10 кг, 9,5 кг набрал. Хорошо себя чувствовал», — сказал Хабиб в интервью на YouTube-канале «Лысый Хищник».
Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.
Рекомендуем вам
- 20 февраля 2021
-
15:18
-
14:10
-
13:30
-
12:21
-
11:36
-
10:18
-
09:49
-
04:35
-
03:29
-
02:20
-
01:32
-
01:17
-
00:59
-
00:21
-
00:16
- 19 февраля 2021
-
23:36
-
22:56
-
22:18
-
21:07
-
20:47
-
19:18
-
18:26
-
17:23
-
16:30
-
15:59
-
15:08
-
14:11
-
13:26
-
12:00
-
11:26
-
10:31
-
10:00
-
09:00
-
00:34
- 18 февраля 2021
-
23:26
Партнерский контент
Рекомендуем вам