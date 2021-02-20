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Okko Спорт эксклюзивно покажет документальный фильм о Фёдоре Емельяненко

Okko Спорт эксклюзивно покажет документальный фильм о Фёдоре Емельяненко
Бокс/ММА / Bellator 0
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23 февраля состоится эксклюзивный премьерный показ документального фильма Okko Спорт о Фёдоре Емельяненко и его команде «Fedor Team. Команда=Семья». Посмотреть ленту и пообщаться со спортсменами Fedor Team Вадимом и Виктором Немковыми, менеджером команды Денисом Куриловым, а также руководителем редакции Okko MMA Яном Баранчуком можно будет в сервисе Okko “Премьера”. Старт трансляции в 14:00 по московскому времени.

Фильм «Fedor Team. Команда=Семья», режиссёрами которого выступили Алексей Володин и Ян Баранчук, – это очередной шаг Okko Спорт по популяризации смешанных единоборств и российских атлетов, выступающих на турнирах Bellator.

«Fedor Team. Команда=Семья» повествует о становлении команды легендарного российского бойца Фёдора Емельяненко. Объявив о завершении карьеры в 2012 году, “Последний Император” собрал коллектив единомышленников в 2015 году и решил возобновить выступления.

“Новый эксклюзивный фильм Okko Спорт о Фёдоре Емельяненко и его команде доказывает, что в мире нет ничего невозможного – железная воля и поддержка близких превращают мечты в реальность. «Fedor Team. Команда=Семья» особенно интересен, потому что позволяет погрузиться в процесс подготовки Вадима Немкова к защите чемпионского титула Bellator в поединке против Фила Дэвиса 16 апреля. Смотрите новый документальный фильм и турниры Bellator эксклюзивно на Okko Спорт!”, — сказал генеральный директор Окко Sport Олег Манжа.

“В нашем фильме зрители увидят искреннюю историю, рассказанную самим Фёдором и парнями из его команды. Атмосфера в коллективе произвела на нас очень сильное впечатление, и мы постарались, насколько это возможно, её передать. Немаловажно, что результаты показанных нами процессов мы все совсем скоро увидим на турнирах Bellator эксклюзивно на Okko Спорт", — сказал руководитель редакции Окко ММА Ян Баранчук.

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