Хабиб показал, как отекло лицо во время свинки

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов подтвердил, что чуть более чем за месяц до поединка с Джастином Гэтжи, в сентябре 2020 года, он переболел свинкой. Об этом он рассказал в интервью, размещённом на канале Магомеда Исмаилова в YouTube.

В ходе общения с Исмаиловым Нурмагомедов показал фото, насколько отекло лицо во время заболевания. Нурмагомедов отметил, что чувствовал себя настолько плохо, что провёл пять дней в реанимации.

Напомним, невзирая на перенесённую инфекцию, Нурмагомедов в итоге не отказался от схватки с Джастином Гэтжи. 24 октября на турнире UFC 254 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) Хабиб Нурмагомедов досрочно победил американца, после чего объявил об уходе из спорта.