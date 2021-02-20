Кокляев: к сожалению, ничего не известно об Александре Емельяненко

Российский стронгмен Михаил Кокляев высказался о своём первом противнике на профессиональном ринге Александре Емельяненко. Спортсмен признался, что ничего не знает о нынешнем состоянии Емельяненко, но пожелал ему крепкого здоровья.

«К сожалению, ничего не известно об Александре Емельяненко. Я могу ему пожелать только крепкого здоровья. Хочу пожелать ему любить жизнь и видеть её в других красках. Возможно, я и ошибаюсь. Разделяю людей на народ и толпу, но для меня больше люди – народ. А Саша, видимо, понял, что люди – толпа, и в сердцах разочаровался.

Мне неизвестно об Александре, я с ним не общаюсь очень давно. Не пытаюсь вставить свои пять копеек. Если он попросит о помощи, то я помогу. Например, я могу быть его партнёром в зале, вместе с ним что-то потихонечку поподнимать", — приводит слова Кокляева «Советский Спорт».

Напомним, сегодня, 20 января, Михаил Кокляев проведёт второй поединок на профессиональном ринге. Его соперником станет блогер и ММА-боец Артём Тарасов. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию соответствующего вечера бокса.