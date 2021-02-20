Нурмагомедов: никогда не считал Фергюсона элитным легковесом

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов признался, что никогда не воспринимал Тони Фергюсона как элитного бойца. Вместе с тем россиянин сожалеет, что так и не встретился с ним за годы карьеры.
«Клянусь, никогда не считал Фергюсона элитным дивизионом. Он очень хороший. Был. Но я его никогда не считал элитным. Невозможно быть элитным легковесом в 37 лет. Это никому никогда не удавалось и не удастся. Даже Хабибу Нурмагомедову не удастся. В 37 лет в тяжах — да, но не в лёгком весе. Это моё убеждение, и его никто не изменит.
Во-вторых, с 2016 года Фергюсон подрался с Кевином Ли, Петтисом, Барбозой и Серроне. У них на четверых 20 поражений за эти четыре года. Тони с 2016 года, почти 5 лет, ни с кем нормальным не дрался. Сейчас он встретился с молодыми хорошими бойцами, и они его разобрали. Гэтжи и Оливейра абсолютно доминировали. Я просто мечтал о встрече с Фергюсоном, без разговоров. Но Всевышний не захотел этого. Просто не суждено", — сказал Нурмагомедов в интервью, размещённом на канале Магомеда Исмаилова в YouTube.
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