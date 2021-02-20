Александр Волков процитировал фразу Виталия Кличко про «завтрашний день»

Российский боец MMA Александр Волков, выступающий в UFC в тяжёлой весовой категории, сообщил, что вернулся к тренировкам. Волков процитировал знаменитую фразу Виталия Кличко про «завтрашний день».
«А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать». Ну а мы с тренером Василием Волковым можем.
Уже в зале, начинаем набирать базу в межсезонье, чтобы быть ещё сильнее и больше в «завтрашнем дне» и всех победить», — написал Александр Волков в своём «инстаграме».
В последнем поединке Волков встречался с Алистаром Оверимом. Бой в тяжёлом весе между 32-летним Александром Волковым и 40-летним представителем Нидерландов Алистаром Оверимом завершился на третьей минуте второго раунда нокаутом от российского бойца.
На счету россиянина 41 поединок в смешанных единоборствах, в которых он одержал 33 победы и потерпел 8 поражений. У 40-летнего Оверима 47 побед и 19 поражений, один бой был признан несостоявшимся.
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