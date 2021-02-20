Блахович уверен в победе над Адесаньей

Чемпион UFC в полутяжелом весе Ян Блахович поделился ожиданиями от поединка с обладателем титула в среднем весе Исраэлем Адесаньей.
«Я вижу нокаут во втором раунде. Это будет удар левой рукой в голову. Я уверен в этом», — приводит слова Яна Блаховича BJPenn.
Поединок между чемпионом UFC в полутяжелом весе Яном Блаховичем и обладателем титула в среднем весе Исраэлем Адесаньей состоится на турнире UFC 259, который пройдёт 6 марта 2021 года.
Всвоём последнем поединке на UFC 253 Ян Блахович нокаутировал Доминика Рейеса и завоевал вакантный титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе. Пояс принадлежал Джону Джонсу. Регалия стала вакантной после того, как американец объявил о переходе в тяжёлый вес.
Исраэль Адесанья свой последний поединок провёл с Пауло Костой на UFC 253. Бой завершился победой Адесаньи нокаутом во втором раунде. Таким образом, нигериец защитил титул уже во второй раз: в марте на турнире UFC 248 он победил кубинца Йоэля Ромеро.
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