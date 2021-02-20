Актёр Мелехов посетил вечер бокса в Красногорске ради боя Макса Новосёлова

Российский актер театра и кино Кирилл Мелехов рассказал, почему посетил вечер бокса в «Вегас-Сити Холле» (Красногорск, Московская обл.), который проходит сегодня, 20 февраля.



«За каким боем пришёл наблюдать? За поединком Макса Новосёлова с Денисом Вильдановым. От других боёв жду зрелищности. Чудинов и Чилемба? У всех шансы одинаковые, главное — характер, болею за обоих. Кокляев — Тарасов? Конечно, болеть хочется за маленького, но Мише желаю победы», — передаёт слова Мелехова корреспондент «Чемпионата» Алла Князева.



Напомним, в главном поединке турнира встретятся обладатель титула по версии WBA Gold во втором среднем весе Фёдор Чудинов и экс-претендент на титул в полутяжёлом весе Айзек Чилемба.



В карде шоу также состоится девять поединков профессионалов и три встречи с элементами шоу. На ринг выйдет стронгмен Михаил Кокляев. Его соперником станет блогер и боец ММА Артём Тарасов, который легче оппонента более чем на 60 кг. Кроме них на вечере бокса выступят Вячеслав Дацик и Максим Новосёлов.