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Вячеслав Дацик нокаутировал Тайсона Дижона

Вячеслав Дацик нокаутировал Тайсона Дижона
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0
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Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик нокаутировал Тайсона Дижона в поединке в рамках вечера бокса, проходящего в Красногорске. Поединок завершился в четвёртом раунде. Несмотря на то что Дацик явно проигрывал по очкам своему оппоненту, Вячеславу удалось провести успешную атаку и отправить противника за канаты. Судья досчитал до десяти, однако оппонент так и не поднялся.

Напомним, в главном поединке турнира встретятся обладатель титула по версии WBA Gold во втором среднем весе Фёдор Чудинов и экс-претендент на титул в полутяжёлом весе Айзек Чилемба.

Кроме того, в карде шоу состоится девять поединков профессионалов и три встречи с элементами шоу. На ринг выйдет стронгмен Михаил Кокляев. Его соперником станет блогер и боец ММА Артём Тарасов, который легче оппонента более чем на 60 кг.

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