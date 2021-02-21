Михаил Кокляев решением судей победил Артёма Тарасова

Российский стронгмен Михаил Кокляев одержал победу над блогером Артёмом Тарасовым в рамках вечера бокса, который проходит в концертном зале «Вегас Сити Холл» в Москве. Поединок продлился все четыре раунда, по итогам которых судьи отдали Кокляеву победу.
Напомним, в ноябре 2019 года Кокляев дебютировал в боксе. Стронгмен уступил бойцу MMA Александру Емельяненко, который нокаутировал его в первом раунде. До 20 февраля 2020 года это был единственный его бой в единоборствах.
Напомним, ранее в рамках вечера бокса в Москве Максим Новосёлов нокаутировал Дениса Вильданова, а Вячеслав Дацик нокаутом победил Тайсона Дижона.
Напомним, в главном поединке турнира встретятся обладатель титула по версии WBA Gold во втором среднем весе Фёдор Чудинов и экс-претендент на титул в полутяжёлом весе Айзек Чилемба.
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