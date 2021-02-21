Фёдор Чудинов и Айзек Чилемба не смогли выявить победителя в бою за пояс WBA Gold

В концертном зале «Вегас Сити Холл» в Москве состоялось большое боксёрское шоу. В главном бою этого турнира обладатель пояса WBA Gold во втором среднем весе россиянин Фёдор Чудинов (23-2, КО 16) встретился с малавийцем Айзеком Чилембой (26-7-2, КО 10).



По итогам поединка победителя определить не удалось – в бою зафиксирована ничья.

Напомним, что на этом же мероприятии состоялся поединок 40-летнего Вячеслава Дацика, который провёл дебютный бой в профессиональном боксе, нокаутировав камерунца Тайсона Дижона в четвёртом раунде.

В другом поединке российский стронгмен Михаил Кокляев одержал победу над блогером Артёмом Тарасовым. Бой продлился все четыре раунда, по итогам которых судьи отдали Кокляеву победу.