Фёдор Чудинов и Айзек Чилемба не смогли выявить победителя в бою за пояс WBA Gold
В концертном зале «Вегас Сити Холл» в Москве состоялось большое боксёрское шоу. В главном бою этого турнира обладатель пояса WBA Gold во втором среднем весе россиянин Фёдор Чудинов (23-2, КО 16) встретился с малавийцем Айзеком Чилембой (26-7-2, КО 10).
По итогам поединка победителя определить не удалось – в бою зафиксирована ничья.
Напомним, что на этом же мероприятии состоялся поединок 40-летнего Вячеслава Дацика, который провёл дебютный бой в профессиональном боксе, нокаутировав камерунца Тайсона Дижона в четвёртом раунде.
В другом поединке российский стронгмен Михаил Кокляев одержал победу над блогером Артёмом Тарасовым. Бой продлился все четыре раунда, по итогам которых судьи отдали Кокляеву победу.
Вячеслав Дацик нокаутировал Тайсона Дижона
Рекомендуем вам
- 21 февраля 2021
-
02:06
-
01:57
-
00:22
- 20 февраля 2021
-
23:25
-
22:54
-
22:03
-
21:00
-
19:57
-
19:02
-
17:45
-
16:58
-
16:33
-
16:25
-
15:29
-
15:18
-
14:10
-
13:30
-
12:21
-
11:36
-
10:18
-
09:49
-
04:35
-
03:29
-
02:20
-
01:32
-
01:17
-
00:59
-
00:21
-
00:16
- 19 февраля 2021
-
23:36
-
22:56
-
22:18
-
21:07
-
20:47
-
19:18
Партнерский контент
Рекомендуем вам