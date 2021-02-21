42-летний Орловский уступил сабмишном американцу Аспиналлу на UFC Fight Night 185

В Лас-Вегасе (США) на стадионе «ЮЭфСи Апекс» в главном карде турнира UFC Fight Night 185 сошлись бойцы тяжёлой весовой категории – 42-летний беларус Андрей Орловский и 27-летний представитель США Том Аспиналл.

В результате удачной попытки удушающего приёма от Аспиналла во втором раунде беларус постучал по канвасу и потерпел своё 20-е поражение в ММА.

В 2020 году Орловский провёл два поединка, победив в обоих случаях. 13 мая Орловский по очкам победил Фелипе Линса, а в ноябре справился с Таннером Босером, прервав успешную серию канадца. На счету Андрея 30 побед в ММА, ещё 2 боя завершились без результата.



Что касается Аспиналя, то британец в 2020 году дебютировал в UFC. В июле 2020 года он победил Джека Колье, а в октябре 2020 года нокаутировал Алана Баду. Всего в смешанных единоборствах 27-летний Аспиналь провёл 11 поединков, победив в 9 случаях.