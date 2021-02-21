Олейник нокаутом проиграл Даукаусу на UFC Fight Night 185

Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник на UFC Fight Night 185, проходящем в Лас-Вегасе (США), проиграл американцу Крису Даукаусу. Бой закончился нокаутом.
В первом раунде после размена Олейник вошёл в клинч, где пропустил несколько ударов, пытаясь перевести бой в партер. После серии пропущенных ударов он отступил к сетке, а Даукаус принялся добивать Олейника. Рефери Херб Дин остановил бой, так как россиянин не мог себя защищать.
Ранее на турнире встретились бойцы тяжёлой весовой категории – 42-летний белорус Андрей Орловский и 27-летний представитель США Том Аспиналл. В результате удачной попытки удушающего приёма от Аспиналла во втором раунде белорус постучал по канвасу и потерпел своё 20-е поражение в ММА.
Также в рамках главное карда турнира россиянка Яна Куницкая встретится с представительницей Бразилии Кетлен Виейрой, а американец Кёртис Блейдс – с соотечественником Дерриком Льюисом.
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