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Олейник нокаутом проиграл Даукаусу на UFC Fight Night 185

Олейник нокаутом проиграл Даукаусу на UFC Fight Night 185
Бокс/ММА / UFC 0
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Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник на UFC Fight Night 185, проходящем в Лас-Вегасе (США), проиграл американцу Крису Даукаусу. Бой закончился нокаутом.

В первом раунде после размена Олейник вошёл в клинч, где пропустил несколько ударов, пытаясь перевести бой в партер. После серии пропущенных ударов он отступил к сетке, а Даукаус принялся добивать Олейника. Рефери Херб Дин остановил бой, так как россиянин не мог себя защищать.

Ранее на турнире встретились бойцы тяжёлой весовой категории – 42-летний белорус Андрей Орловский и 27-летний представитель США Том Аспиналл. В результате удачной попытки удушающего приёма от Аспиналла во втором раунде белорус постучал по канвасу и потерпел своё 20-е поражение в ММА.

Также в рамках главное карда турнира россиянка Яна Куницкая встретится с представительницей Бразилии Кетлен Виейрой, а американец Кёртис Блейдс – с соотечественником Дерриком Льюисом.

UFC 2021. UFC Fight Night 185, Лас-Вегас, США
Алексей Олейник - Крис Докос (W)
21 февраля 2021, воскресенье. 05:15 МСК
Алексей Олейник
Окончено
TKO
Крис Докос
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