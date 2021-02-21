Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Льюис нокаутировал Блейдса в главном бою турнира UFC Fight Night 185

Льюис нокаутировал Блейдса в главном бою турнира UFC Fight Night 185
Бокс/ММА / UFC 0

В рамках главного события турнира UFC Fight Night 185, прошедшего в Лас-Вегасе, американец Деррик Льюис победил соотечественника Кёртиса Блейдса.

Бой закончился нокаутом во втором раунде.

В соглавном бою вечера выступающая в легчайшем весе россиянка Яна Куницкая единогласным решением одержала победу над представительницей Бразилии Кетлен Виейра.

Ранее на турнире российский боец Алексей Олейник нокаутом проиграл американцу Крису Даукаусу.

Также на турнире встретились бойцы тяжёлой весовой категории – 42-летний белорус Андрей Орловский и 27-летний представитель США Том Аспиналл. В результате удачной попытки удушающего приёма от Аспиналла во втором раунде белорус постучал по канвасу и потерпел 20-е поражение в ММА.

UFC 2021. UFC Fight Night 185, Лас-Вегас, США
Кёртис Блэйдс - Деррик Льюис (W)
21 февраля 2021, воскресенье. 06:45 МСК
Деррик Льюис
Окончено
KO
Кёртис Блэйдс
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021