Льюис нокаутировал Блейдса в главном бою турнира UFC Fight Night 185

В рамках главного события турнира UFC Fight Night 185, прошедшего в Лас-Вегасе, американец Деррик Льюис победил соотечественника Кёртиса Блейдса.

Бой закончился нокаутом во втором раунде.

В соглавном бою вечера выступающая в легчайшем весе россиянка Яна Куницкая единогласным решением одержала победу над представительницей Бразилии Кетлен Виейра.

Ранее на турнире российский боец Алексей Олейник нокаутом проиграл американцу Крису Даукаусу.

Также на турнире встретились бойцы тяжёлой весовой категории – 42-летний белорус Андрей Орловский и 27-летний представитель США Том Аспиналл. В результате удачной попытки удушающего приёма от Аспиналла во втором раунде белорус постучал по канвасу и потерпел 20-е поражение в ММА.