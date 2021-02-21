Оскар Вальедс нокаутировал Мигеля Берчельта и стал чемпионом WBC во втором полулёгком весе

Мексиканский боксёр Оскар Вальдес стал новым чемпионом мира по версии WBC во втором полулёгком весе. В ходе боксёрского шоу, состоявшегося в Лас-Вегасе, Вальдес одержал победу над соотечественником Мигелем Берчельтом и стал новым обладателем чемпионского пояса.



Поединок завершился в десятом раунде — Вальдес сумел нанести точный левый боковой удар, который отправил Мигеля Берчельта в сильный нокаут. В ходе поединка Берчельт дважды оказывался в нокдауне — в четвёртом и девятом раундах.



Это 29-я победа Оскара Вальдеса в 29 поединках на профессиональном ринге. Что касается Берчельта, то он потерпел второе поражение в карьере. Берчельт владел титулом WBC во втором полулёгком весе с января 2017 года.