Деррик Льюис: было бы здорово подраться с Оверимом
Боец UFC Деррик Льюис выказал заинтересованность в проведении поединка с Алистаром Оверимом.
«Было бы здорово подраться с Оверимом, он незабываемая легенда. Плевать, что он проиграл несколько поединков. Он продолжает нести всякое дерьмо. Говорил, что его одноклубник Кертис раскатает меня как легковеса.
Мы уже несколько лет старались получить бой с ним, но он отказывался. Примет ли он бой? Возможно. Он же немало получал по голове и, возможно, забудет, что произошло сегодня», — сказал Льюис на пресс-конференции после боя.
В главном событии турнира UFC Fight Night 185, прошедшего в Лас-Вегасе, американец Деррик Льюис победил соотечественника, Кёртиса Блейдса.
Бой закончился нокаутом во втором раунде.
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