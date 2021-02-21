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Деррик Льюис: было бы здорово подраться с Оверимом

Деррик Льюис: было бы здорово подраться с Оверимом
Бокс/ММА / UFC 0

Боец UFC Деррик Льюис выказал заинтересованность в проведении поединка с Алистаром Оверимом.

«Было бы здорово подраться с Оверимом, он незабываемая легенда. Плевать, что он проиграл несколько поединков. Он продолжает нести всякое дерьмо. Говорил, что его одноклубник Кертис раскатает меня как легковеса.

Мы уже несколько лет старались получить бой с ним, но он отказывался. Примет ли он бой? Возможно. Он же немало получал по голове и, возможно, забудет, что произошло сегодня», — сказал Льюис на пресс-конференции после боя.

В главном событии турнира UFC Fight Night 185, прошедшего в Лас-Вегасе, американец Деррик Льюис победил соотечественника, Кёртиса Блейдса.

Бой закончился нокаутом во втором раунде.

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