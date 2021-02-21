Соперник Вячеслава Дацика ответил на вопрос, почему он выпал за канаты

Вчера, 20 февраля, российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик нокаутировал Тайсона Дижона в поединке на вечере бокса в Красногорске. Поединок завершился в четвёртом раунде. Несмотря на то что Дацик явно проигрывал оппоненту по очкам, Вячеславу удалось провести успешную атаку и отправить противника за канаты. Судья досчитал до десяти, однако оппонент так и не поднялся.

«Не планировал заканчивать бой. Рефери обычно считает, потом спрашивает, готов ли продолжать, берёт перчатки, проверяя, как боксёр держит руки. Он этого не сделал. Я встал и ждал его, но он просто сказал «стоп». Первый, второй и третий раунды были моими. Не было мыслей остановиться. Я выигрывал по раундам.

Почему выпал за канаты? Соперник — тяжеловес. Даже если толкнёт, это будет ощутимо. Я не получил травм и чувствую себя нормально, но я ещё на адреналине. Точно смогу ответить завтра. Сейчас хочу отдохнуть», — приводятся слова Дижона на сайте «Матч ТВ».