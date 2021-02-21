Ян — Стерлингу: наш бой не дойдёт до пятого раунда

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе боец клуба «Архангел Михаил» Пётр Ян поделился ожиданиями от поединка с Алджэмейном Стерлингом. Напомним, бой Ян — Стерлинг возглавит кард турнира UFC 259, который состоится в ночь мск с 6 на 7 марта.



«Пятый раунд», — написал в своём «твиттере» Стерлинг, прикрепив видео избиения груши в партере.



«Наш бой не дойдёт до пятого раунда», — парировал в «Твиттере» Ян.

27-летний российский боец должен был провести защиту титула в ночь на 13 декабря на турнире UFC 256 в бою с американцем Алджамейном Стерлингом, однако поединок перенесли на 2021 год. Позднее Ян рассказал, что планирует провести бой со Стерлингом в феврале, а в мае выйти в октагон с Ти Джей Диллашоу.