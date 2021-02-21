Волков — о желании Льюиса подраться с Оверимом: ну да, ну да, пошёл я…

Российский боец MMA Александр Волков, выступающий в UFC в тяжёлой весовой категории, отреагировал на слова Деррика Льюиса о потенциальном поединке с Алистаром Оверимом. Напомним, Льюис сказал, что хотел бы провести бой с Оверимом, несмотря на несколько поражений нидерландского бойца.
«Ну да, ну да, пошёл я на хрен», — написал Александр Волков в комментариях под постом UFC Russia в «Инстаграме».
В последнем поединке Волков встречался с Оверимом. Бой в тяжёлом весе между 32-летним Александром Волковым и 40-летним представителем Нидерландов Алистаром Оверимом завершился на третьей минуте второго раунда нокаутом от российского бойца.
На счету россиянина 41 поединок в смешанных единоборствах, в которых он одержал 33 победы и потерпел 8 поражений. У 40-летнего Оверима 47 побед и 19 поражений, один бой был признан несостоявшимся.
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