Куницкая отреагировала на победу над Виейрой

Российская спортсменка Яна Куницкая, выступающая в легчайшем весе UFC, отреагировала на победу над Кетлен Виейрой.



«Команда аутсайдеров», — написала в своём «твиттере» Куницкая.



Напомним, Куницкая одержала победу над представительницей Бразилии Кетлен Виейрой. По итогам трёх раундов все трое судей отдали победу Куницкой — 29:28.



На том же турнире российский боец Алексей Олейник нокаутом проиграл американцу Крису Даукаусу.



На турнире встречались и бойцы тяжёлой весовой категории – 42-летний белорус Андрей Орловский и 27-летний представитель США Том Аспиналл. В результате удачной попытки удушающего приёма от Аспиналла во втором раунде белорус постучал по канвасу и потерпел 20-е поражение в ММА.



В главном бою турнира Деррик Льюис победил Кёртиса Блейдса.