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Куницкая отреагировала на победу над Виейрой

Куницкая отреагировала на победу над Виейрой
Бокс/ММА / UFC 0

Российская спортсменка Яна Куницкая, выступающая в легчайшем весе UFC, отреагировала на победу над Кетлен Виейрой.

«Команда аутсайдеров», — написала в своём «твиттере» Куницкая.

Напомним, Куницкая одержала победу над представительницей Бразилии Кетлен Виейрой. По итогам трёх раундов все трое судей отдали победу Куницкой — 29:28.

На том же турнире российский боец Алексей Олейник нокаутом проиграл американцу Крису Даукаусу.

На турнире встречались и бойцы тяжёлой весовой категории – 42-летний белорус Андрей Орловский и 27-летний представитель США Том Аспиналл. В результате удачной попытки удушающего приёма от Аспиналла во втором раунде белорус постучал по канвасу и потерпел 20-е поражение в ММА.

В главном бою турнира Деррик Льюис победил Кёртиса Блейдса.

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