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Фёдор Чудинов не согласен с решением судей в бою с Чилембой

Фёдор Чудинов не согласен с решением судей в бою с Чилембой
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0
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Обладатель титула по версии WBA Gold во втором среднем весе Фёдор Чудинов заявил, что не согласен с решением судей в бою с Айзеком Чилембой. Напомним, что по итогам десяти раундов судейский корпус зафиксировал ничью.

«Бой мне понравился, я выложился на полную. В принципе Айзек более известный боксёр, у него за плечами поединки с сильными соперниками. Сейчас я достойно отбоксировал. По поводу решения могу сказать так: судьям виднее. Я не согласен с этим вердиктом, но не имею права спорить. Я же не видел поединок со стороны. У Чилембы было много чётких ударов, но были и те, которые проходили вскользь. Но он попадал не больше, чем я. Это могу сказать с полной уверенностью.

Повторюсь, спорить с судьями неблагородное и неблагодарное дело. Это неправильно. Я не смог досрочно завершить бой, хотя Чилембу очень сложно нокаутировать. Хотел бы провести ещё один бой с Чилембой, почему бы и нет. Только сейчас я буду готовиться ещё лучше. В моём лагере были хорошие ребята, но не было спарринг-партнёров именно с такой неудобной защитой. А на таком уровне это, к сожалению, упущение», — приводит слова Чудинова официальный сайт Российской федерации бокса.

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