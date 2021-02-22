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Бойца, отчисленного из UFC за нарушение COVID-протокола, решили вернуть в лигу

Бойца, отчисленного из UFC за нарушение COVID-протокола, решили вернуть в лигу
Бокс/ММА / UFC 0

Руководство UFC приняло решение вернуть в ростер лиги перспективного немецкого бойца марокканского происхождения Оттмана Азайтара, сообщает ESPN MMA в «Инстаграме». Спортсмен был отчислен из организации в январе 2021 года. Тогда он, будучи на «Бойцовском острове»и ожидая поединка на турнире UFC 257, помог пробраться в «пузырь» неизвестным людям, тем самым нарушив COVID-протокол по безопасности.

Теперь же в промоушене решили дать Азайтару второй шанс.

Оттман в смешанных единоборствах провёл 13 поединков, победив во всех из них. В UFC на счету 31-летнего спортсмена два боя. В обоих случаях он победил досрочно уже в первом раунде. О дате следующего поединка Оттмана Азайтара пока ничего не сообщается.

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