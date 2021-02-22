Костя Цзю объяснил, почему его сын не проводит бои в России
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Костя Цзю рассказал, почему его сын Тим Цзю не проводит бои в России. Цзю-младший живёт и тренируется в Австралии.
«Я могу его представлять в России, знаю, что нужно. Сделайте предложение, от которого мы не откажемся, всё очень просто, у него есть хороший промоутер в Австралии, у него очень хороший менеджер, отличная команда.
Я могу подключиться в любую секунду, так как знаю внутреннюю сторону этого бизнеса очень хорошо, меня не обмануть. Покажите мне контракт. В России как это происходит: тут бизнес. Я всегда говорил: сделайте мне предложение, от которого я не смогу отказаться», — приводит слова Кости Цзю «РЕН ТВ».
На счету Тима Цзю 17 побед в 17 боях в профессиональном боксе.
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