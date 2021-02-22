Исмаилов: Минеев всё вякает. Единственный шанс дать ему трындюлей — загнать его в клетку

Российский боец MMA Магомед Исмаилов рассказал об ожиданиях от матча-реванша с Владимиром Минеевым, запланированного на сентябрь 2021 года. Первый бой Исмаилов — Минеев в октябре 2018 года закончился вничью.

«Смотри, тут ситуация такая: я не могу добраться до человека. Он вякает и вякает. Он говорит это только в окружении людей, которые нас разнимут. Я пытаюсь с ним остаться наедине, порешать вопросы. Пытаюсь найти возможность, чтобы отделиться вместе с ним от общества. И предложение у меня было. Не обязательно комната, здесь тоже можно. Но у него нет мужского характера.

Я уверен, если бы у нас с Александром (Шлеменко. — Прим. «Чемпионата») были какие-то друг к другу личные претензии, оскорбления или Александр сказал мне: «Слышишь, а ну давай порешаем, увидимся. Ты чего лечишь меня? Какой тут спорт? Ты давно вышел за эту грань», я бы сказал: «Давай!» Так решают мужчины. А он будет вякать, прятаться и дальше вякать. У меня единственный шанс дать ему трындюлей — это загнать его в клетку и побить его там», — рассказал Исмаилов в интервью YouTube-каналу Sport24.