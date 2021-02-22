Боец Bellator Чалмерс объявил о завершении карьеры в MMA

Британский боец смешанных единоборств Аарон Чалмерс, который последние четыре боя провёл в MMA-промоушене Bellator, объявил о завершении карьеры. Об этом сообщает издание MMAJunkie.

Чалмерс дебютировал в Bellator в 2017 году. Он выступал в промоушене BAMMA, одержав три победы в трёх поединках. В ноябре 2018 года британский спортсмен подписал контракт с Bellator. На его счету две победы и два поражения в промоушене. Последний бой он провёл в феврале 2020 года, уступив Остину Клему единогласным решением судей на турнире в Дублине (Ирландия). Всего на его счету семь поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал пять побед и потерпел два поражения.

Ранее в Bellator объявили, что представят рейтинг лиги по дивизионам и рейтинг Pound-for-Pound.