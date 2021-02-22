Боец из Казахстана вышел на взвешивание в футболке в поддержку Петра Яна

Российский боец казахстанского происхождения Ильяс Хамзин вышел на взвешивание перед своим боем в футболке No Mercy, сообщает пресс-служба клуба «Архангел Михаил». Так он поддержал своего друга и одноклубника Петра Яна перед защитой титула чемпиона UFC.
Завтра Хамзин проведёт бой на турнире RCC: Intro XI. В главном карде шоу он выйдет в клетку против Бориса Медведева из Санкт-Петербурга.
Хамзин и Ян дружат ещё со времен жизни в Омске, где они познакомились. Сейчас оба живут и тренируются в Екатеринбурге в клубе «Архангел Михаил».
Пётр Ян в следующем поединке встретится с Алджамейном Стерлингом. Напомним, бой Ян — Стерлинг возглавит кард турнира UFC 259, который состоится в ночь мск с 6 на 7 марта.
27-летний российский боец должен был провести защиту титула в ночь на 13 декабря на турнире UFC 256 в бою с американцем Алджамейном Стерлингом, однако поединок перенесли на 2021 год. Позднее Ян рассказал, что планирует провести бой со Стерлингом в феврале, а в мае выйти в октагон с Ти Джей Диллашоу.
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