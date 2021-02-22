Шлеменко: народ истребляется алкогольным геноцидом. Александр Емельяненко — пример этого

Бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко объяснил причины, по которым он борется с алкоголизацией России. Шлеменко назвал Александра Емельяненко примером того, как страна «истребляется алкогольным геноцидом».
«Я не сторонник здорового образа жизни. Я просто не хочу, чтобы умерла моя страна и мой народ. Он истребляется алкогольным геноцидом. И Александр Емельяненко — типичный пример.
Знаешь, сколько людей пропало уже там, в этой могиле? Прикол в чём: я борюсь, продвигаю сухой закон, в своём городе бутылки у алкашей забираю, в помойку выливаю, и они меня ненавидят! Я борюсь с открытием новых алкомаркетов, они мне не нужны, я хочу их все закрыть вообще, но пока не могу это сделать.
Мне плевать на эти магазины, моей семье плевать на эти магазины: пусть хоть они весь мой дом обложат — мне там ничего не нужно, они обанкротятся. А когда у этих алкашей забираю соску — они на меня готовы идти с кулаками. Парадокс! Вообще ужас!
И дайте ещё кое-что скажу. Страшная вещь. Пока ещё нигде не высказывался — у вас скажу в программе. Алкашина одна застрелила девочку через дверь. И эта алкашина застрелила, потому что где-то купила! Если бы не купила, она бы никого не застрелила», — приводит слова Шлеменко Sport24.
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