Чилемба: Чудинов забрал два-три раунда, я — остальные

Малавийский боксёр Айзек Чилемба высказал недовольство судейским решением в поединке с обладателем WBA Gold во втором среднем весе россиянином Фёдором Чудиновым.



Напомним, по итогам поединка победителя определить не удалось — в бою зафиксирована ничья.



«Чудинов забрал два-три раунда, я — остальные. Поэтому я не очень понял решение. Я старался работать внимательно и активно. Сейчас мне нужно отдохнуть, а потом, если мы решим, что нужен реванш, то сделаем это», — приводит слова Айзека Чилембы ТАСС.



Примечательно, что ранее Чудинов также заявил, что не согласен с решением судей в бою с Чилембой. По словам Чудинова, у Чилембы было много чётких ударов, но были и те, которые проходили вскользь, однако Айзек попадал не больше, чем сам Чудинов.

Фёдор Чудинов не согласен с решением судей в бою с Чилембой