Чилемба: Чудинов забрал два-три раунда, я — остальные
Малавийский боксёр Айзек Чилемба высказал недовольство судейским решением в поединке с обладателем WBA Gold во втором среднем весе россиянином Фёдором Чудиновым.
Напомним, по итогам поединка победителя определить не удалось — в бою зафиксирована ничья.
«Чудинов забрал два-три раунда, я — остальные. Поэтому я не очень понял решение. Я старался работать внимательно и активно. Сейчас мне нужно отдохнуть, а потом, если мы решим, что нужен реванш, то сделаем это», — приводит слова Айзека Чилембы ТАСС.
Примечательно, что ранее Чудинов также заявил, что не согласен с решением судей в бою с Чилембой. По словам Чудинова, у Чилембы было много чётких ударов, но были и те, которые проходили вскользь, однако Айзек попадал не больше, чем сам Чудинов.
Фёдор Чудинов не согласен с решением судей в бою с Чилембой
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