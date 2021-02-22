«Инстаграм» Владимира Минеева взломали
«Инстаграм» российского бойца смешанных единоборств Владимира Минеева был взломан. На момент публикации новости все записи из аккаунта были удалены. Вместо них появилось шесть абсолютно одинаковых фотографий с девушкой на фоне белого «Ламборгини» Урус с московскими номерами.
Официальных комментариев от Владимира Минеева по этому поводу пока не последовало.
Ожидается, что следующий бой Владимир Минеев проведёт в сентябре 2021 года, его соперником станет Магомед Исмаилов.
Напомним, в декабре 2020 года Исмаилов и Минеев устроили драку на турнире по смешанным единоборствам в Москве. За это каждого из них оштрафовали на 10 тыс. рублей.
Первый бой Исмаилова и Минеева, состоявшийся в октябре 2018 года, завершился вничью.
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