«Инстаграм» Владимира Минеева взломали

«Инстаграм» российского бойца смешанных единоборств Владимира Минеева был взломан. На момент публикации новости все записи из аккаунта были удалены. Вместо них появилось шесть абсолютно одинаковых фотографий с девушкой на фоне белого «Ламборгини» Урус с московскими номерами.

Официальных комментариев от Владимира Минеева по этому поводу пока не последовало.



Ожидается, что следующий бой Владимир Минеев проведёт в сентябре 2021 года, его соперником станет Магомед Исмаилов.



Напомним, в декабре 2020 года Исмаилов и Минеев устроили драку на турнире по смешанным единоборствам в Москве. За это каждого из них оштрафовали на 10 тыс. рублей.



Первый бой Исмаилова и Минеева, состоявшийся в октябре 2018 года, завершился вничью.