Тейшейра: уверен, что мой следующий бой будет титульным

Боец UFC Гловер Тейшейра считает, что его следующий поединок в промоушене будет титульным. Тейшейра стал запасным в поединке между Яном Блаховичем и Исраэлем Адесаньей.



«Первым делом UFC связался со мной, чтобы спросить, не хочу ли я выступить на UFC 259. Я ответил, что хочу остаться в резерве, и что мне интересен только чемпионский бой. Меня устроит и вариант боя с Адесаньей, потому что он тоже является чемпионом. Поединок с ним улучшит мой послужной список. В любом случае, я уверен, что мой следующий бой будет титульным, даже если сейчас мне не придется выходить на замену», — приводит слова Тейшейры BJPenn.



Бразильский боец одержал пять побед в последних пяти поединках. Посдедний бой на данный момент Тейшейра провёл в ноябре 2020 года, победив удушающим приёмом Тиаго Сантоса.