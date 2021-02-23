Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Хабиб считает, что Фрэнки Эдгару стоит завершить карьеру

Хабиб считает, что Фрэнки Эдгару стоит завершить карьеру
Бокс/ММА / UFC 0

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказал мнение, что Фрэнки Эдгар должен завершить карьеру после поражения от Кори Сэндхагена.

«Я сразу же написал Али Абдельазизу, чтобы узнать, как там Фрэнки. Это был очень тяжёлый нокаут. Я ему сочувствую. Иногда я просто ставлю себя на место бойцов, которых так вырубают. Не хочется, чтобы твои дети это видели. Дети Фрэнки, которым по семь-восемь лет, сами занимаются борьбой.

Я бы не хотел, чтобы моих друзей так нокаутировали. В его возрасте уже нельзя выступать в такой весовой категории. Близкие должны подсказать ему, что достаточно выступать. Да, конечно, мы все хотим денег, но есть и другие способы заработать их», — приводит слова Хабиба Нурмагомедова MMANews.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021