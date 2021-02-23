Хабиб считает, что Фрэнки Эдгару стоит завершить карьеру

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказал мнение, что Фрэнки Эдгар должен завершить карьеру после поражения от Кори Сэндхагена.



«Я сразу же написал Али Абдельазизу, чтобы узнать, как там Фрэнки. Это был очень тяжёлый нокаут. Я ему сочувствую. Иногда я просто ставлю себя на место бойцов, которых так вырубают. Не хочется, чтобы твои дети это видели. Дети Фрэнки, которым по семь-восемь лет, сами занимаются борьбой.



Я бы не хотел, чтобы моих друзей так нокаутировали. В его возрасте уже нельзя выступать в такой весовой категории. Близкие должны подсказать ему, что достаточно выступать. Да, конечно, мы все хотим денег, но есть и другие способы заработать их», — приводит слова Хабиба Нурмагомедова MMANews.