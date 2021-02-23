«Okko Спорт» эксклюзивно покажет новый фильм о Фёдоре Емельяненко

Сегодня, 23 февраля, состоится эксклюзивный премьерный показ документального фильма «Okko Спорт» о Фёдоре Емельяненко и его команде «Fedor Team. Команда=Семья». Посмотреть ленту и пообщаться со спортсменами Fedor Team Вадимом и Виктором Немковыми, Анатолием Токовым, а также руководителем редакции «Okko MMA» Яном Баранчуком можно будет в сервисе Okko «Премьера». Начало трансляции в 14:00 по московскому времени.

Фильм, режиссёрами которого выступили Алексей Володин и Ян Баранчук, — это очередной шаг «Okko Спорт» по популяризации смешанных единоборств и российских атлетов, выступающих на турнирах Bellator. Новая документальная лента, представленная в преддверии первых событий культового промоушена в новом году, призвана сократить барьер между зрителями и спортсменами.

В фильме «Fedor Team. Команда=Семья» рассказывается о становлении команды легендарного российского бойца Фёдора Емельяненко. Объявив о завершении карьеры в 2012 году, Последний Император собрал коллектив единомышленников в 2015 году и решил возобновить выступления.

«Новый эксклюзивный фильм «Okko Спорт» о Фёдоре Емельяненко и его команде доказывает, что в мире нет ничего невозможного – железная воля и поддержка близких превращают мечты в реальность. «Fedor Team. Команда=Семья» особенно интересен, потому что позволяет погрузиться в процесс подготовки Вадима Немкова к защите чемпионского титула Bellator в поединке против Фила Дэвиса 16 апреля. Смотрите новый документальный фильм и турниры Bellator эксклюзивно на Okko Спорт!», – сказал генеральный директор «Окко Sport» Олег Манжа.

«В нашем фильме зрители увидят искреннюю историю, рассказанную самим Фёдором и парнями из его команды. Атмосфера в коллективе произвела на нас очень сильное впечатление, и мы постарались, насколько это возможно, её передать. Немаловажно, что результаты показанных нами процессов мы все совсем скоро увидим на турнирах Bellator эксклюзивно на «Okko Спорт», – сказал руководитель редакции Okko ММА Ян Баранчук.

В честь премьеры фильма «Fedor Team. Команда=Семья» «Okko Спорт» дарит всем новым пользователям доступ к подписке «Спорт» на 7 дней за 1 рубль. Чтобы воспользоваться предложением и смотреть культовые турниры Bellator, матчи английской Премьер-лиги и теннисные турниры ATP 250, нужно ввести промокод 923545 на сайте okko.sport в период с 23 февраля по 4 марта.