Генри Сехудо обратился к президенту UFC

Бывший временный чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо обратился к президенту промоушена Дане Уайту, попросив его устроить ему бои с тремя обладателями поясов. Напомним, Сехудо объявил о завершении карьеры в мае 2020 года.
«Йоу, Дана Уайт, почему бы тебе не выставить против меня своих временных болванов в наилегчайшем, легчайшем и полулёгком весах? Ставлю дом, что ни один из них не сможет выдержать два раунда с Тройным Чемпионом!» — написал он в своём «твиттере».
Действующий чемпион UFC в наилегчайшем весе — Дейвисон Фигейредо, в легчайшем — россиянин Пётр Ян, в полулёгком — Алекс Волкановски.
34-летний Сехудо — олимпийский чемпион 2008 года по вольной борьбе. В смешанные единоборства американец пришёл в 2013 году. На его счету 16 побед и 2 поражения в 18 поединках в MMA.
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