Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

RCC: Intro: полный кард и результаты взвешивания турнира с главным боем Рагозин — Гимараеш

RCC: Intro: полный кард и результаты взвешивания турнира с главным боем Рагозин — Гимараеш
Бокс/ММА / Прочее ММА 0
Аудио-версия:

Сегодня, 23 февраля, в Екатеринбурге пройдёт одиннадцатый турнир по смешанным единоборствам RCC: Intro. Шоу возглавит бой Михаила Рагозина и бразильца Леонардо Гимараеша. Российский боец перевесил соперника на 500 г, но уложился в рамки весовой категории 93 кг. Предлагаем вашему вниманию полный кард и результаты взвешивания.

1-я пара | Рейтинговый бой в категории до 61,2 кг | Два раунда
62,9 кг | Сабиров Наджмудин (2-3), «Ахмад Таджикистана», Магнитогорск, Россия
62,9 кг | Никульников Дмитрий (0-0-1), Fighting Eagles, Уфа, Россия

2-я пара | Рейтинговый бой в категории до 70,3 кг | Три раунда
70,7 кг | Дорошенко Михаил (6-1), «Рать», Авторская школа «Шторм», Новосибирск, Россия
70,7 кг | Михайлиди Дмитрий (3-1), «Александр Невский», Омск, Россия

3-я пара | Рейтинговый бой в категории до 83,9 кг | Три раунда
84,4 кг | Шелест Самуил (6-1), «ММА Север», Воркута, Россия
84,4 кг | Пригаров Александр (3-1), «Сибирский витязь», Кемерово, Россия

4-я пара | Рейтинговый бой в категории до 72 кг | Три раунда
72,15 кг | Ерастов Илья (4-1), «Первая линия», Санкт-Петербург, Россия
72,30 кг | Горбунов Александр (2-0), «Александр Невский», Омск, Россия

5-я пара | Рейтинговый бой в категории до 61,2 кг | Три раунда
61,15 кг | Коротков Олег (3-1), «Сокол», Иваново, Россия
61,60 кг | Присмаков Николай (7-1), «Альфа», Москва, Россия

6-я пара | Рейтинговый бой в категории до 70,3 кг | Три раунда
70,6 кг | Сопивской Иван (5-1), «Ермак», Омск, Россия
70,8 кг | Шилимов Андрей (8-2), «Сечь ПРО», Санкт-Петербург, Россия

7-я пара | Рейтинговый бой в категории свыше 93 кг | Три раунда
117 кг | Корнилов Кирилл (7-0-1), «Сечь ПРО», Санкт-Петербург, Россия
119 кг | Федоров Юрий (7-2), Ferrum Fight Club, Челябинск, Россия

8-я пара | Рейтинговый бой в категории до 70,3 кг | Три раунда
70,8 кг | Пальченков Владимир (11-2-1), «Архангел Михаил», Екатеринбург, Россия
70,6 кг | Ильенко Алексей (8-3), «Первая линия», Санкт-Петербург, Россия

9-я пара | Рейтинговый бой в категории до 64 кг | Три раунда
63,8 кг | Игнатьев Евгений (14-2-2), «Урал Топ Тим», команда «Рать», Талица, Россия
64,0 кг | Цыденов Зандан (6-1), «Аварга», Улан-Удэ, Россия

10-я пара | Рейтинговый бой в категории до 77,1 кг | Три раунда
77,30 кг | Хамзин Ильяс (6-1), «Архангел Михаил», Екатеринбург, Россия
77,35 кг | Медведев Борис (8-2), «Сечь ПРО», Санкт-Петербург, Россия

11-я пара | Рейтинговый бой в категории до 70,3 кг | Три раунда
70,9 кг | Гордеев Павел (16-2), «Архангел Михаил», Екатеринбург, Россия
70,0 кг | Кайк Брито (13-2), Black Thai Team, Гояния, Бразилия

12-я пара | Рейтинговый бой в категории до 93 кг | Три раунда
92,95 кг | Рагозин Михаил (16-4), «Архангел Михаил», Екатеринбург, Россия
92,90 кг | Леонардо Гимараеш (13-6-1), LG SYSTEM, Салвадор, Бразилия

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021