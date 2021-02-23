RCC: Intro: полный кард и результаты взвешивания турнира с главным боем Рагозин — Гимараеш

Сегодня, 23 февраля, в Екатеринбурге пройдёт одиннадцатый турнир по смешанным единоборствам RCC: Intro. Шоу возглавит бой Михаила Рагозина и бразильца Леонардо Гимараеша. Российский боец перевесил соперника на 500 г, но уложился в рамки весовой категории 93 кг. Предлагаем вашему вниманию полный кард и результаты взвешивания.

1-я пара | Рейтинговый бой в категории до 61,2 кг | Два раунда

62,9 кг | Сабиров Наджмудин (2-3), «Ахмад Таджикистана», Магнитогорск, Россия

62,9 кг | Никульников Дмитрий (0-0-1), Fighting Eagles, Уфа, Россия



2-я пара | Рейтинговый бой в категории до 70,3 кг | Три раунда

70,7 кг | Дорошенко Михаил (6-1), «Рать», Авторская школа «Шторм», Новосибирск, Россия

70,7 кг | Михайлиди Дмитрий (3-1), «Александр Невский», Омск, Россия



3-я пара | Рейтинговый бой в категории до 83,9 кг | Три раунда

84,4 кг | Шелест Самуил (6-1), «ММА Север», Воркута, Россия

84,4 кг | Пригаров Александр (3-1), «Сибирский витязь», Кемерово, Россия



4-я пара | Рейтинговый бой в категории до 72 кг | Три раунда

72,15 кг | Ерастов Илья (4-1), «Первая линия», Санкт-Петербург, Россия

72,30 кг | Горбунов Александр (2-0), «Александр Невский», Омск, Россия



5-я пара | Рейтинговый бой в категории до 61,2 кг | Три раунда

61,15 кг | Коротков Олег (3-1), «Сокол», Иваново, Россия

61,60 кг | Присмаков Николай (7-1), «Альфа», Москва, Россия



6-я пара | Рейтинговый бой в категории до 70,3 кг | Три раунда

70,6 кг | Сопивской Иван (5-1), «Ермак», Омск, Россия

70,8 кг | Шилимов Андрей (8-2), «Сечь ПРО», Санкт-Петербург, Россия



7-я пара | Рейтинговый бой в категории свыше 93 кг | Три раунда

117 кг | Корнилов Кирилл (7-0-1), «Сечь ПРО», Санкт-Петербург, Россия

119 кг | Федоров Юрий (7-2), Ferrum Fight Club, Челябинск, Россия



8-я пара | Рейтинговый бой в категории до 70,3 кг | Три раунда

70,8 кг | Пальченков Владимир (11-2-1), «Архангел Михаил», Екатеринбург, Россия

70,6 кг | Ильенко Алексей (8-3), «Первая линия», Санкт-Петербург, Россия



9-я пара | Рейтинговый бой в категории до 64 кг | Три раунда

63,8 кг | Игнатьев Евгений (14-2-2), «Урал Топ Тим», команда «Рать», Талица, Россия

64,0 кг | Цыденов Зандан (6-1), «Аварга», Улан-Удэ, Россия



10-я пара | Рейтинговый бой в категории до 77,1 кг | Три раунда

77,30 кг | Хамзин Ильяс (6-1), «Архангел Михаил», Екатеринбург, Россия

77,35 кг | Медведев Борис (8-2), «Сечь ПРО», Санкт-Петербург, Россия



11-я пара | Рейтинговый бой в категории до 70,3 кг | Три раунда

70,9 кг | Гордеев Павел (16-2), «Архангел Михаил», Екатеринбург, Россия

70,0 кг | Кайк Брито (13-2), Black Thai Team, Гояния, Бразилия



12-я пара | Рейтинговый бой в категории до 93 кг | Три раунда

92,95 кг | Рагозин Михаил (16-4), «Архангел Михаил», Екатеринбург, Россия

92,90 кг | Леонардо Гимараеш (13-6-1), LG SYSTEM, Салвадор, Бразилия