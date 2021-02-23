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Боец Bellator Корешков поставил Шлеменко в один ряд с Ф. Емельяненко и Нурмагомедовым

Боец Bellator Корешков поставил Шлеменко в один ряд с Ф. Емельяненко и Нурмагомедовым
Бокс/ММА / UFC 0
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Российский боец смешанных единоборств Андрей Корешков, выступающий в Bellator, назвал бойцов, которые, по его мнению, являются лучшими в истории смешанных единоборств.

«Фёдор Емельяненко, Хабиб Нурмагомедов и Александр Шлеменко. Эти люди повлияли на наш спорт», — приводятся его слова на сайте телеканала «Матч ТВ».

Также он поделился ожиданиями от поединка с бразильским бойцом MMA Адриано Родригесом, который состоится на турнире AMC Fight Nights сегодня, 23 февраля.

«Провёл взвешивание, всё было в норме. Сейчас рано, чтобы переживать перед боем. Ещё вчера видел соперника, но у него были небольшие проблемы с весогонкой. Он представитель ударного стиля, у него крепкая голова, неуступчивый. Пытается бороться в стойке и на земле. Он универсал, который доставляет проблемы», — добавил он.

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