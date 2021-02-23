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Алексея Олейника исключили из рейтинга UFC

Алексея Олейника исключили из рейтинга UFC
Бокс/ММА / UFC 0
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Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник, выступающий в UFC в тяжёлой весовой категории, выпал из рейтинга тяжеловесов, после того как его в минувшие выходные нокаутировал американец Крис Даукаус. В предыдущей версии рейтинга Олейник располагался на 10-м месте, в обновлённой версии его заменил Даукаус.

Россиянка Яна Куницкая, победившая представительницу Бразилии Кетлен Виейру, поднялась на две строчки в рейтинге женского легчайшего веса. Теперь она занимает пятое место.

Деррик Льюис, нокаутировавший Кёртиса Блейдса, с четвёртого места в рейтинге тяжеловесов поднялся на второе. Он потеснил Блейдса и Жаирзиньо Розенструйка.

В сводном рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории обошлось без изменений. Возглавляет рейтинг чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, на втором месте располагается бывший чемпион в полутяжёлом весе Джон Джонс, на третьем — обладатель пояса в среднем весе Исраэль Адесанья.

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