Алексея Олейника исключили из рейтинга UFC

Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник, выступающий в UFC в тяжёлой весовой категории, выпал из рейтинга тяжеловесов, после того как его в минувшие выходные нокаутировал американец Крис Даукаус. В предыдущей версии рейтинга Олейник располагался на 10-м месте, в обновлённой версии его заменил Даукаус.

Россиянка Яна Куницкая, победившая представительницу Бразилии Кетлен Виейру, поднялась на две строчки в рейтинге женского легчайшего веса. Теперь она занимает пятое место.

Деррик Льюис, нокаутировавший Кёртиса Блейдса, с четвёртого места в рейтинге тяжеловесов поднялся на второе. Он потеснил Блейдса и Жаирзиньо Розенструйка.

В сводном рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории обошлось без изменений. Возглавляет рейтинг чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, на втором месте располагается бывший чемпион в полутяжёлом весе Джон Джонс, на третьем — обладатель пояса в среднем весе Исраэль Адесанья.