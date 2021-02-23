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RCC Intro 23 февраля. Смотреть онлайн
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RCC: Intro: прямая трансляция турнира с главным боем Рагозин — Гимараеш

RCC: Intro: прямая трансляция турнира с главным боем Рагозин — Гимараеш
Бокс/ММА / Прочее ММА 0

Сегодня, 23 февраля, в Екатеринбурге пройдёт 11-й турнир по смешанным единоборствам RCC: Intro. Шоу возглавит бой Михаила Рагозина и бразильца Леонардо Гимараеша. Российский боец перевесил соперника на 500 г, но уложился в рамки весовой категории 93 кг.

«Чемпионат» проведёт прямую трансляцию турнира RCC: Intro с главным боем Рагозин — Гимараеш. Видеотрансляция доступна по ссылке.

RCC: Intro: полный кард и результаты взвешивания турнира с главным боем Рагозин — Гимараеш
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