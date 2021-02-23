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RCC Intro 23 февраля. Смотреть онлайн
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Хамзин на турнире RCC Intro потерпел досрочное поражение

Хамзин на турнире RCC Intro потерпел досрочное поражение
Бокс/ММА / Прочее ММА 0

Боец смешанных единоборств Ильяс Хамзин, тренирующийся в клубе «Архангел Михаил» и известный дружбой с чемпионом UFC в легчайшем весе Петром Яном, сегодня, 23 февраля, выступил на турнире RCC Intro 11 в Екатеринбурге.

Его соперником стал Борис Медведев из Санкт-Петербурга. Последний уверенно начал схватку и перевёл соперника в партер. Через некоторое время соперники вернулись в стойку, здесь Хамзин доминировал. Но во второй пятиминутке поединок снова перешёл на землю. Медведев начал наносить множество ударов. Хамзин под его натиском ушёл в глухую оборону. В результате в дело вынужден был вмешаться рефери, зафиксировавший победу петербуржца техническим нокаутом.

Соответствующее видео доступно на «Чемпионате».

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