Арум рассказал, что заинтересован в реванше Ломаченко с Лопесом

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал о возможных соперниках бывшего чемпиона мира в трёх весовых категориях Василия Ломаченко. По словам функционера, украинец может встретиться как с перспективным Дэвином Хэйни, так и с недавним обидчиком Теофимо Лопесом.

«Мы обязательно изучим возможность организации боя Ломаченко — Хэйни. Для Василия есть много хороших поединков. Мне бы очень хотелось сделать второй бой Ломаченко с Лопесом. Если Василий победит, нас будет ждать большая трилогия.

Так что у Василия много вариантов. Он может подраться с Райаном Гарсией или, если захочет спуститься в весе, сможет встретиться с Оскаром Вальдесом. Это тоже классный бой", — приводит слова Арума Boxingnews24.