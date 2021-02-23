Рагозин победил Гимараеша в главном бою турнира RCC Intro 11

В Екатеринбурге завершился турнир по смешанным единоборствам RCC Intro 11. В его главном поединке встретились бойцы полутяжёлого веса Михаил Рагозин и Леонардо Гимараеш из Бразилии.

Россиянин доминировал с первых минут схватки. В стартовой пятиминутке он был близок к тому, чтобы победить досрочно, но соперник устоял. В следующих отрезках Рагозин продолжал контролировать ход схватки и выбросил большое количество ударов, но Гимараеш сумел выстоять.

По итогам трёх раундов все судьи отдали победу Рагозину. После завершения схватки российский спортсмен отметил, что у соперника была «крепкая голова». Михаил выразил подозрения, что сломал обе руки, при этом отметил, что в ближайшее время пройдёт обследование.