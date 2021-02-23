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Россия обыграла Бразилию — 5:0 в матчевой встрече по ММА, Корешков победил досрочно

Россия обыграла Бразилию — 5:0 в матчевой встрече по ММА, Корешков победил досрочно
Бокс/ММА / Прочее ММА 0
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В Сочи завершилась матчевая встреча по смешанным единоборствам между командами России и Бразилии, которая проводилась под эгидой лиги AMC Fight Nights. Россияне победили во всех пяти встречах, оформив успех с разгромным счётом — 5:0.

В главном поединке вечера экс-чемпион Bellator Андрей Корешков в первом раунде болевым приёмом победил Адриано Родригеса.

Отметим, что в карде также выступил известный тяжеловес Зулузиньо, который некогда бился с Фёдором Емельяненко. Бразилец раздельным решением проиграл Юсупу Шуаеву.

Андрей Корешков — Адриано Родригес — победа Корешкова болевым в первом раунде;
Владимир Егоян — Густаво Эрак — победа Егояна техническим нокаутом в четвертом раунде;
Юсуп Шуаев — Зулузиньо — победа Шуаева раздельным решением судей;
Давид Бархударян — Марсио Сантос — победа Бархударяна нокаутом в первом раунде;
Бадматсырен Доржиев — Рилдечи Диас — победа Доржиева единогласным решением судей.

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