Шлеменко назвал условие возвращения в Bellator

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко рассказал, при каком условии вернётся в промоушен. По словам Шлеменко, он хочет провести матч-реванш с обладателем пояса Гегардом Мусаси, которому уступил в октябре 2017 года.

«Если бы они сделали Гран-при в весовой категории до 84 кг, я бы мог вернуться. Это один из вариантов добраться до Мусаси.

Я хотел бы провести реванш. Знаю, что в России есть одна организация, возможности которой позволяют сделать этот бой: RCC. Но пока в этом направлении переговоров не было», — приводит слова Шлеменко ТАСС.

Шлеменко выступал в Bellator с 2010 по 2018 год. Всего на счету российского спортсмена 73 боя в смешанных единоборствах, в которых он одержал 59 побед и потерпел 13 поражений, ещё один поединок признали несостоявшимся.