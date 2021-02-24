Шлеменко назвал условие возвращения в Bellator

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко рассказал, при каком условии вернётся в промоушен. По словам Шлеменко, он хочет провести матч-реванш с обладателем пояса Гегардом Мусаси, которому уступил в октябре 2017 года.
«Если бы они сделали Гран-при в весовой категории до 84 кг, я бы мог вернуться. Это один из вариантов добраться до Мусаси.
Я хотел бы провести реванш. Знаю, что в России есть одна организация, возможности которой позволяют сделать этот бой: RCC. Но пока в этом направлении переговоров не было», — приводит слова Шлеменко ТАСС.
Шлеменко выступал в Bellator с 2010 по 2018 год. Всего на счету российского спортсмена 73 боя в смешанных единоборствах, в которых он одержал 59 побед и потерпел 13 поражений, ещё один поединок признали несостоявшимся.
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