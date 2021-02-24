Шлеменко объяснил, почему не подписал контракт с UFC

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко рассказал об обстоятельствах ухода из промоушена и объяснил, почему пока не стал бойцом UFC.
«Из Bellator я хотел уйти. Они не хотели, чтобы я уходил. Я хотел уйти красиво, но ушёл, как получилось. Как получилось, так и получилось. Всё, начал выстраивать свою жизнь.
Почему я про UFC говорил… Потому что были договорённости и понимание. Потом случилась непонятная ситуация, которая продлилась и до сих пор длится, из-за которой мне приходится ходить в наморднике. И не только мне», — рассказал Шлеменко в интервью YouTube-каналу Sport24.
Шлеменко выступал в Bellator с 2010 по 2018 год. Всего на счету российского спортсмена 73 боя в смешанных единоборствах, в которых он одержал 59 побед и потерпел 13 поражений, ещё один поединок признали несостоявшимся.
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