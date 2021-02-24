Кормье рассказал, почему Блэйдс проиграл Льюису

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье прокомментировал поражение Кёртиса Блэйдса в поединке с Дерриком Льюисом. Блэйдс потерпел поражение нокаутом во втором раунде боя, состоявшегося на турнире UFC Вегас 19 в минувшие выходные.

«Могу говорить, основываясь на опыте боя с Дерриком. Его нужно переводить (в партер. — Прим. «Чемпионата»), когда он пятится и когда поднимает руки в блок.

Кёртис наносил удары, Деррик поднимал блок, но Кёртис не проходил, потому что у него складывалось в стойке — дескать, зачем бороться? Он либо бил, либо проходил, но не делал эти вещи одновременно. А надо делать именно так.

В сегодняшних ММА нельзя бить и бороться по отдельности. Надо смешивать техники», — рассказал Даниэль Кормье в интервью YouTube-каналу ESPN MMA.