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Валентина Шевченко показала мощнейшую работу в партере. Видео

Валентина Шевченко показала мощнейшую работу в партере. Видео
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе Валентина Шевченко опубликовала в своём «инстаграме» новое видео. В видеоролике Шевченко показала мощную работу в партере.

«Цель поставлена», — подписала видеозапись Валентина Шевченко.

Если у вас не отображается видео, то его можно посмотреть на «Чемпионате».

32-летняя Валентина Шевченко дебютировала в смешанных единоборствах в 2003 году. Шевченко владеет титулом в наилегчайшем весе с 2018 года. В последнем поединке, состоявшемся в ноябре 2020 года, она победила Дженнифер Майю. Таким образом, Шевченко в четвёртый раз подряд успешно защитила титул чемпионки UFC. Всего на её счету 23 поединка в MMA, в которых она одержала 20 побед и потерпела 3 поражения.

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