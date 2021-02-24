Тони Фергюсон потроллил Хабиба Нурмагомедова под песню Витаса

Американский боец UFC Тони Фергюсон в очередной раз поддел российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. На этот раз Фергюсон разместил в своём «инстаграме» ролик, стилизованный под восьмибитные игровые приставки, на котором Хабиб находится в кафе с надписью «Вторники тирамису».



Примечательно, что в концовке ролика играет песня российского исполнителя Витаса «Седьмой элемент», в прошлом ставшая мировым мемом.

Ранее Нурмагомедов признался, что никогда не воспринимал Тони Фергюсона как элитного бойца.



Ожидается, что следующим соперником Фергюсона станет Майкл Чендлер.



Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.