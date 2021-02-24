Бывший чемпион UFC в полулёгком весе Макс Холлоуэй поделился планами на 2021 год.



«В идеале я хотел бы подраться три раза за год. Например, летом и в декабре. В июле было бы просто шикарно. Посмотрим, что в итоге придумают в UFC. У меня нет предпочтений, с кем драться. Пусть победит сильнейший. Я просто хочу встретиться лицом к лицу с лучшими из лучших. Я хочу оказаться в истории спорта. Хочу быть одним из тех парней, с которыми ассоциируют смешанные единоборства как вид спорта. Я не выбираю себе соперников», — приводит слова Макса Холлоуэя MMAJunkie.



Напомним, 16 января Холлоуэй в главном бою турнира UFC Fight Island 7 решением судей победил Келвина Каттара. Макс на протяжении пяти раундов доминировал, перебивая соперника в стойке. Выступления гавайца было настолько эффектным, что многие эксперты начали сравнивать его с Мохаммедом Али.