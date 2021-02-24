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Усман считает, что должен стать первым в рейтинге P4P, если Хабиб завершил карьеру

Усман считает, что должен стать первым в рейтинге P4P, если Хабиб завершил карьеру
Бокс/ММА / UFC 0
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Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман заявил, что он должен стать первым в рейтинге pound-for-pound.

«Я всё чаще начинаю думать, что именно я являюсь номером один. Хабиб дрался недавно, так что пока именно он на вершине. Я согласен и признаю, что сейчас первым должен быть Хабиб. Но если он закончил карьеру, то я должен быть первым, особенно с учётом отсутствия Джона Джонса. Если бы эти ребята были активны, то я бы ничего не говорил на этот счёт, в этом плане невозможно спорить с их заслугами», — приводит слова Камару Усмана ESPN.

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.

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